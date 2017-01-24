В сентябре 2016 года Кира Пластинина сообщила подписчикам своей странички в Instagram, что собирается замуж и продемонстрировала помолвочное кольцо. Тогда о своем женихе Кира рассказывать не стала, и фолловерам пришлось теряться в догадках, кто же стал счастливым избранником.

Наконец стало известно, что Кира Пластинина отдала руку и сердце бизнесмену Трею Валетту, с которым познакомилась три года назад, когда ее студия стала сотрудничать с с онлайн-ателье Tinker Tailor, где Валетт работал финансистом.

Свадьба 24-летней Киры состоялась на мексиканском побережье и продолжалась три дня. Сначала была организована вечеринка у костра для самых близких, на которой невеста щеголяла в коротком розовом платье со шлейфом. На второй день гостей на банкете развлекали настоящие мексиканские мариачи и был организован маскарад, и только на третий день Кира облачилась в белоснежное свадебное платье. Девушка выглядела весьма изысканно и утонченно, когда шла к алтарю под руку со своим отцом Сергеем Пластининым.

Фото: instagram.com