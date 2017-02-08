В конце января основательница известного модного бренда Кира Пластинина вышла замуж за бизнесмена Трея Валлетта, но поклонники и пресса почти не располагали информацией о ее избраннике. На днях 24-летняя дизайнер рассказала историю отношений с американским финансистом.

«Мы с Треем знакомы больше 11 лет — вместе учились в англо-американской школе в Москве. Сначала просто дружили, а 8 лет назад начали встречаться. С самых первых дней нашей дружбы я чувствовала, что это особый человек в моей жизни. Но чтобы понять, какое место он в ней займет, понадобилось время. У меня была насыщенная событиями и эмоциями юность, и наши крепкие отношения мне очень помогли», — цитирует ее слова сайт WMJ со ссылкой на Harper's Bazaar.

Любимый человек подделжал Киру в трудное время банкротства ее компании «Кира Пластинина стиль». И хотя бренд Kira Plastinina перестал существовать, дочь миллиардера Сергея Пластинина не планирует уходить из индустрии. Сейчас она читает курс о модном бизнесе в далласском колледже, в послужном списке умницы и красавицы есть также степень MBA в Колумбийском университете.

Также Трей был совсем не против пышной свадьбы: торжество проходило в мексиканском отеле Viceroy Riviera Maya и длилось 3 дня. Веселый девичник проходил в Калифорнии.

Фото: instagram.com