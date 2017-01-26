Вот уже 2 недели дочь известного певца Валерия Меладзе счастлива в браке. Свадьба Инги прошла в Великобритании, и наряд, который она выбрала, был совсем не обычным для такого мероприятия.

Невеста отказалась от традиционного белого платья. Она предпочла белоснежные брюки, кружевной топ, стильные белые лодочки, длинную фату, лаконичный букет. Жених, марокканец Нури Вергезе, был вовсе не против такого выбора.

Фото опубликовано Inga Meladze (@ingameladze)Сен 3 2016 в 10:21 PDT

В платье Инга тоже выглядит хорошо, это она доказала на одном из недавних балов (снимок вы сможете увидеть в гашей галерее). Возможно, подвенечное платье Инга приберегла для второго, большого свадебного торжества, которое состоится в октябре, сообщает сайт WMJ.

С будущим мужем дочь звезды познакомилась в университете — они оба учились в Оксфорде. Одни источники утверждают, что теперь уже муж Инги работает обозревателем на известном арабском телеканале «Аль-Джазира», другие более скромны в предположениях, утверждая, что он — финансист. Помолвка влюбленных состоялась в Марракеше в прошлом году.

Фото: instagram.com