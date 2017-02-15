Совсем скоро 26-летняя Нюша сыграет свадьбу со своим давним возлюбленным. В январе, во время поездки в Африку, будущий жених попросил у ее мамы руки девушки. Сейчас певица вовсю мечтает о свадьбе и уже точно решила, каким будет ее платье.

«Недавно я участвовала в показе свадебных нарядов от Веры Вонг. Возможно, именно в ее творении и буду в этот важный день. Нравятся пышные, но в то же время подчеркивающие фигуру, с кружевами, обязательно фатой», — цитирует ее слова издание «СтарХит».

Публикация от Я Minogarova (@minogarova)Сен 27 2016 в 2:39 PDT

Публикация от Co-owner of Wedding Agency (@anna_chupris)Сен 27 2016 в 9:51 PDT

«Наверняка на будущем торжестве у меня будет не один образ. Еще обожаю платья от Игоря Чапурина», — отметила она.

Уже сейчас ясно, что девушка не собирается экономить на дне, которого так ждала. Только платье Vera Wang обойдется ей примерно в 1 миллион рублей. Впрочем, она вполне может себе это позволить: певица неплохо зарабатывает сама, а ее жених, 36-летний советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, вряд ли будет против статусного мероприятия.

С датой свадьбы влюбленные пока не определились, но есть предположения, что она состоится летом.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)Фев 13 2017 в 11:54 PST

Фото: instagram.com