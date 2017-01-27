Дарья Канануха объявила, что выходит замуж. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 23-летнего юриста Михаила Желаева, девушка получила 11 января.

«Мы с Мишей были в ресторане. После его слов: «Давно знал, что это произойдет. Не представляю жизнь без тебя, ты лучшая, горжусь и очень люблю. Будешь моей женой?» я расплакалась: «Да!» Потом он просил моей руки у папы, а тот пошутил: «Когда я тебя увидел в первый раз, сразу все понял». Михаил – состоявшийся мужчина: мы живем в его квартире, все расходы на свадьбу он взял на себя», — рассказала Дарья изданию «СтарХит».



По словам девушки, приготовления к свадьбе, которая планируется в июле, уже идут полным ходом. Все рассчитывается до мелочеу, даже дату свадьбы Дарья согласовывала с астрологом.

«Она составила карту на основе наших дней рождения, – призналась невеста. – Сейчас спорим по поводу места: я хочу выездную церемонию за городом, на террасе, около воды, а он – в ресторане с фейсконтролем. Зал будет оформлен, как и мой букет, белыми лилиями, розами, пионами».

Влюбленные уже заказали кольца во Франции: классическое белого золота для жениха и с бриллиантом в 3,5 карата для невесты. Платье Дарья уже выбрала - молочного цвета с кружевной фатой.

Медовый месяц пара планирует провести в Доминикане или на Мальдивах, кроме того, дарья призналась, что готова сменить фамилию.

«Миша сказал: «Все равно где, главное, чтобы тепло». Мне кажется, острова – лучшее место для романтического отпуска! Хотя я за ним хоть на край света! Фамилию тоже возьму его, хотя Канануха уже и раскручена для моей школы личностного развития и этикета «Лица». Теперь буду Желаева», сообщила Дарья.

Фото: instagram.com