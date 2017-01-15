Звезды российской и мировой эстрады выступили на свадьбе у внучки российского милиардера

Прошлой ночью в Лондоне прошло большое торжество. Как сообщает издание Life.ru, замуж вышла 19-летняя Ирины Коган — внучка российского миллиардера Валерия Когана, одного из хозяев аэропорта Домодедово. Ее избранником стал её ровесник Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

Видео опубликовано Yusif Eyvazov. Private Page (@yusif_eyvazov_private)Янв 14 2017 в 3:06 PST

Празднование прошло в роскошном отеле «The Landmark London». Туда прибыли звезды российской и мировой эстрады, наторые прилетели в Британскую столицу на частных самолетах. Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режиссёр Никита Михалков и другие были гостями свадьбы.

На сцене выступили Элтон Джон, Мэрайя Кери, Антонио Бандерас, а ведущими церемонии были Яна Чурикова и Валдис Пельш.

Видео опубликовано Стас Михайлов (@stas_mihailoff)Янв 14 2017 в 1:11 PST

Видео опубликовано Yusif Eyvazov. Private Page (@yusif_eyvazov_private)Янв 14 2017 в 7:55 PST

Видео опубликовано Yusif Eyvazov. Private Page (@yusif_eyvazov_private)Янв 14 2017 в 8:19 PST

Видео опубликовано Yusif Eyvazov. Private Page (@yusif_eyvazov_private)Янв 14 2017 в 8:08 PST

Фото: instagram.com