Прошлой ночью в Лондоне прошло большое торжество. Как сообщает издание Life.ru, замуж вышла 19-летняя Ирины Коган — внучка российского миллиардера Валерия Когана, одного из хозяев аэропорта Домодедово. Ее избранником стал её ровесник Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.
Празднование прошло в роскошном отеле «The Landmark London». Туда прибыли звезды российской и мировой эстрады, наторые прилетели в Британскую столицу на частных самолетах. Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, режиссёр Никита Михалков и другие были гостями свадьбы.
На сцене выступили Элтон Джон, Мэрайя Кери, Антонио Бандерас, а ведущими церемонии были Яна Чурикова и Валдис Пельш.
Фото: instagram.com