34-летняя модель Елена Кулецкая в прошлом году стала мамой. Очень быстро бывшая участница шоу «Танцы со звездами» пришла в форму и показала снимки своей стройной фигуры. А когда ее малышке было 5 месяцев, она отправилась с ней в путешествие на море и удивила всех фотографиями в купальнике.

Елена рассказала подписчикам свой секрет успеха. Модель решила сделать упор на питание. Она показала свой рацион, в который входят, в основном, свежие овощи и фрукты: тыква, кабачок, брокколи, цветная капуста, морковь, авокадо, помидоры, бананы, зелень и орехи.

«Нашопилась! "притащила" домой килограммы еды. И вот, кстати, наглядный ответ на частый вопрос, как вернуть форму после родов... + Стейк и куриное филе в холодильнике. +Крупы на полке) Голодное семейство исходит слюнями над ароматными продуктами, а коварная мама разложила под носом продуктовый натюрморт.#МирДолженЗнатьЧтоЯЕм», — написала Кулецкая.

Фото опубликовано Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya)Окт 13 2016 в 9:40 PDT

Также она уточнила, что не только сама употребляет много овощей, но и активно вводит их в рацион 7-месячной дочки: «А вообще тут пол стола-для Ники. Мы начали с кабачка, и теперь в рационе уже брокколи, цветная капуста, тыква, морковка, авокадо (иногда даю в ниблере), яблоко и банан. Овощи для прикорма я покупаю свежие и готовлю пюре сама».

Кулецкая поддерживает стройность не только правильным питанием. Не забывает Елена и про спорт, в частности, делает утреннюю зарядку. Сейчас модель сидит дома с малышкой, но в скором времени планирует выйти на работу.

Фото: instagram.com, globallookpress.com