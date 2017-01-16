Актриса Эвелина Бледанс бережно относится к своему здоровью. Она занимается спортом и старается по возможности питаться правильно. Но в этот раз женщина заставила поклонников поволноваться: она села на диету из одних зеленых соков, и спустя несколько дней почувствовала себя плохо. «Друзья, мне уже лучше — криз миновал», — успокоила она утром тех, кто был напуган ее предыдущей фотографией.

Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Янв 15 2017 в 6:48 PST

«Я продолжаю ежечасное употребление теперь уже смузи. Делаю это не для похудания, а для здоровья снятия стресса, но по 1 кг в день все равно уходит. Большую часть сока составляет капуста кале, шпинат или сельдерей и кстати кокосовая вода, которая раньше мне казалась не привлекательной идет на ура и пользы имеет не мало», — сообщила артистка, которая буквально вчера мучилась сильными головными болями из-за голода, чем, судя по фото, напугала не только фанатов, но и сына.

Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Янв 15 2017 в 6:43 PST

«Не приучена я жить без еды, хоть и соки каждый час. Голова от голода болит. В первый раз всегда сложно. Но, двое суток позади. Идем дальше», — доложила она тогда.

«Эве, что случилось у вас???», «Зачем вы себя насилуете», «Блин, доказано же давно, что этот детокс- чушь полная! Не мучайте себя», «Что за зверь эти шлаки )), где они скапливаются))) в медицине нет такого понятия», «А надо ли так жестко?», «Сынок переживает, глаз не сводит с мамули. Держитесь оба», — волнуются поклонники.

Впрочем, Эвелина знает толк в детоксе и уверена, что диета пойдет ей на пользу. «Скоро буду как новенькая — все плохое из меня выйдет, а его похоже много скопилось», — уверяет она. Сегодня она приобщилась к медитациям.

Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Янв 15 2017 в 10:46 PST

«Может хватит дурью маяться?», «Смешно, действительно», «Православная женщина.....какие медитации?», — критикуют взволнованные подписчики.

Желаем актрисе успешного прохождения процедур и возвращения к комфортному образу жизни.

Фото: instagram.com