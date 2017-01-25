Одно из недавних сообщений популярного актера Ивана Охлобыстина заставило его поклонников поволноваться. «Ну что ж... Я вернулся. Сильно болел, думал, что умру, но нет. Вернулся. И...?!», — цитирует Охлобыстина «СтарХит». Сейчас артист находится в полном порядке.

Что случилось с ним — тайна. Не раз в социальных сетях многодетного отца появлялась фраза «Молюсь за вас, прошу ваших молитв!», но никто из поклонников не мог предположить, что актер был болен. Он развлекался и работал, сопровождал жену в увеселительных заведениях и даже подшучивал:

Фото опубликовано @psykero1477Янв 23 2017 в 11:01 PST

Фото опубликовано @psykero1477Янв 23 2017 в 7:29 PST

Сейчас его часто можно встретить в церкви. Когда мужчина снимался в популярном сериале «Интерны», он говорил, что планирует вернуться к богослужению после окончания проекта. Он также много времени посвящает любимой супруге и шестерым детям.

Фото опубликовано @psykero1477Янв 14 2017 в 10:19 PST

Фото опубликовано @psykero1477Янв 13 2017 в 8:37 PST

Это — не первый случай, когда Иван находился на волоске от гибели. Не так давно он рассказывал, как вещий сон спас его.

Фото: instagram.com