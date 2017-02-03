В последнее время поклонники и СМИ обсуждают беременность Полины Гагариной. Доказательств предостаточно: она избегает фотографировать свой живот, на мероприятиях появляется в свободных нарядах. Можете представить удивление подписчиков, когда звезда опубликовала снимки из фитнес-клуба? «В здоровом теле — здоровый дух! Пилатес очень даже настраивает на правильное настроение. А вы как начали свой день?», — написала сегодня она.

Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987)Фев 3 2017 в 3:40 PST

Полина снабдила свою запись хештегом «веснаужеблизко», что дало повод подписчикам сомневаться в ее беременности. Однако то, что она по-прежнему выбирает свободную одежду, указывает на то, что звезда все-таки в положении.

«Умница наша и красавица», «Красотка вы наша! Полина Сергеевна в отличной форме», «Сильно не напрягайся. ...береги себя и пузико», «Все таки не беременна», «Что уже родила?????», — пишут они.

Сама она эту информацию не комментирует. «Я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта», — обратилась она недавно к фанатам и журналистам.

Кстати, утро для Гагариной, по всей видимости, настало не так давно, судя по тому, что этот пост звезда опубликовала около часа назад. А пилатес очень полезен и для беременных женщин, отметила редакция сайта WMJ.

Фото: instagram.com