Расставшись со статусом депутата Государственной Думы, актриса Мария Кожевникова продолжает переживать за судьбы своих сограждан. Молодую маму особенно беспокоит здоровье детей.

«Когда я читаю результаты экспертиз на сайте росконтроля , у меня просто в голове не укладывается, сколько еще будут травить наших детей!!! И тогда забываешь обо всех преимуществах и сожалеешь, что больше нет законодательного инструмента депутата ГД, кроме соц.сетей, чтобы бороться с этим, я даже не знаю, как цензурно это назвать. Я сама в течении 3х лет покупала детскую воду, которая, оказывается, находится в черном списке», — возмутилась актриса.

«Злость и ужас охватывает, когда читаешь про все микробы, которые находят, а у детей болят животики, мамочки не знают, что делать, а фирмам хоть бы хны, они и дальше продолжают зарабатывать на... В общем, не буду больше пугать, лучше своими глазами прочитайте результаты экспертиз и поймёте ,что выбора у нас нет, у всех есть нарушения. Наверно, могла бы об этом не писать, промолчать и что-нибудь придумать для своих, но как говорится, осведомлен — вооружен! Берегите своих деток», — обратилась звезда к подписчикам своего блога.

«Мария, спасибо Вам большое», «В общем воду лучше пить фильтрованную, прокипяченую из водопр. крана», «Мы воду кипятим и пьем, так надежнее. Творожки с молочной кухни, супы и каши-сами варим, конечно, иногда и баночки кушаем и соки пьем. Но чем меньше, тем лучше. Мария, спасибо Вам, что не молчите и говорите, что пытаетесь бороться за неопасное питание для наших детей», — делятся опытом поклонницы актрисы.

Кожевникова также отметила, что ничуть не жалеет, что покинула пост. «У меня появилось время на семью и съемки, где, кстати, мой заработок выше. Плюс есть предложения по рекламе, где можно одним контрактом, за пять лет службы чиновником заработать», — признается она. Единственное, о чем она жалеет — невозможность бороться с недобросовестными производителями, используя все меры. В прошлом году женщина рассказывала, что получает профильное образование для того, чтобы стать настоящим «Ревизорро» в детских садах и подобных учреждениях.

Фото: instagram.com