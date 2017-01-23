Известная актриса и общественный деятель Мария Кожевникова рассказала, как ей удалось быстро вылечить детей от гриппа, несмотря на то, что врачи не хотели диагностировать у них эту болезнь. «Друзья, эти несколько дней были очень непростыми. В России бушует грипп H3N2 и, несмотря на то, что я отменила почти все мероприятия, мы все — таки его подхватили. Температура 40 у детей держалась долго и многие жаропонижающие, особенно на парацетамоле, нам просто не помогали. Естественно, с гриппом свалилась и я, ни маска, ни другие средства не помогли», — рассказала она в блоге.

«На счет врачей это, конечно, отдельная история. К нам приехал педиатр из поликлиники им. Семашко и стала нас уверять, что это точно не грипп, не ОРВИ, а дисбактериоз. При этом она даже не посмотрела ушки у детей, так как у нее не было отоскопа, а приезд стоил больше 7 тысяч рублей. Я, будучи человеком вменяемым и с небольшим, но опытом, стала спорить, что дисбактериоз не может давать кашель, сопли, температуру 40, даже еще и передаваться, так как первым заболел Максимушка. В общем, не буду о плохом, так как начну ругаться, мое дело предупредить о таких горе-врачах», — пожаловалась Кожевникова.

Все закончилось хорошо. «Мы потеряли два дня, естественно сдав анализы, мое убеждение в том, что у нас грипп, подтвердилось. Спасибо друзьям и за хороших врачей, такие есть, но они на вес золота, а нашей любимой @chistyakova_ionova за лекарство», — пишет Мария. Болезнь была побеждена.

«Дорогие родители, если у Вас есть возможность поберегите своих деток, не ходите там где много людей, грипп очень тяжелый, как говорится, даже врагу такого не пожелаешь! Будьте здоровы!!!», — предупредила она мам и пап, читающих ее блог.

Фото опубликовано Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Янв 22 2017 в 1:46 PST

Также актриса рассказала, как вылечила гайморит без антибиотиков. «Вылечить его очень сложно. Я напишу Вам, но только все это можно делать под наблюдением врачей. Я делала по 2 или даже 3 кукушки в день в больнице, капельницу через день, долфин 2 раза в сутки, мирамистин в нос, ну и моя подруга Ирусик, у которой я умудрилась заболеть в Питере, делала мне постоянно луковые ушки», — рассказала она.

Фото: starface.ru, instagram.com