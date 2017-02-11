Сегодня вечером в Санкт-Петербурге прошел большой концерт «Big Love Show 2017», в котором впервые поучаствовала новоиспеченная певица Ольга Бузова. «На месте...сказать, что нервничаю — это не сказать ничего... мокрые ладошки, ноги подкашиваются, сердце бьется так сильно, что я слышу его стук. Я в своем родном городе... от этого еще сильнее переживаю... Ведь мне важно, чтобы вам понравилось мое выступление, в зале мои родные... мама, папа, бабушка...лучшая подруга...друзья», — делилась она ощущениями перед выступлением.

Видимо, стресс сказался на самочувствии певицы настолько сильно, что она не смогла допеть свою вторую песню и, подойдя к одному из танцоров, упала ему на руки.

Видео опубликовано @house2.newsФев 10 2017 в 12:42 PST

Певице экстренно вызвали скорую, сообщает издание «Лайф». Вывод медиков — стресс и переутомление. Несмотря на предупреждения врачей, которые Оля уже получила в предыдущий раз (перед самым Новым годом потерявшую сознание Бузову так же уносили со сцены), звезда не сбавила обороты, а напротив нагрузила себя работой еще больше. По словам представителя певицы, сейчас с ней все в порядке, медики прописали артистке строгий постельный режим.

В своем блоге Оля поблагодарила свою команду за поддержку: «Парни, СПАСИБО! Не знаю, что бы я без вас делала».

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Фев 10 2017 в 12:56 PST

Но не все фанаты поверили в падение звезды. «Опять упала?», «Уже похоже на пиар. Ни кто не падает как Оля на сцене», «Так же больше обсуждать, писать и говорить будут. Рейтинг то надо поддерживать», — пишут они, помня и предыдущие истории, и отказ фонограммы, о котором также сразу же доложили СМИ. Остальные поклонники поддерживают певицу и просят больше так себя не истязать и позаботиться о здоровье.

Фото: instagram.com