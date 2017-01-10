Мир с замиранием сердца следит за новостями в британских СМИ. После сильной простуды, которая приключилась с королевой Елизаветой II за несколько дней до Нового года, то и дело возникают слухи о ее кончине. Телерадиокомпания BBC сообщает, что новости о смерти супруги принца Филиппа появляются даже в крупных СМИ, и у них даже есть основания для обсуждения этой темы.

Причиной очередной волны стало сообщение, которое якобы появилось на официальном правительственном сайте. Доказательств тому нет, но есть скриншот, текст на котором гласит: «Смерть королевы Елизаветы II. Данное сообщение выпущено пресс-секретарем Королевы. Принц Чарльз с превеликим сожалением попросил объявить о...».

В начале января уже ходили подобные слухи — после того, как королева впервые за 28 лет не появилась на рождественской службе и пропустила традиционную новогоднюю службу в одной из церквей Сандрингема.

29 декабря пользователь социальной сети Twitter под ником @ecclesmanutd написал тогда: «Только что услышал, что британским СМИ запрещено сообщать определенную информацию, это правда». Свой пост он сопроводил хештегами #mediablackout #blackout @SkyNews @BBCNews @BBCBreaking — это подогрело слухи о том, что правительство пытается сохранить в тайне известие о гибели главы государства, и сообщение стали распространять другие пользователи. Ни один из них подтвердить свои заявления не смог — все ссылались на информацию, услышанную по радио или от друзей, а 8 января британская королева сама вышла в свет, развеяв тем самым волну слухов.

Надеемся, что и новая информация будет опровергнута так же легко. Пресс-служба королевского дворца уже сделала заявление, что с главой страны все в порядке.

Фото: globallookpress.com, социальные сети