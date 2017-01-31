Илана Юрьева, известная по участию в шоу «Уральские пельмени», провела отпуск вместе с мужем и дочерью в США. Долгосрочные каникулы позволили артистке отдохнуть, набраться сил, но расслабленный отдых добавил Илане лишних семь килограммов.

«Во время отпуска я всегда поправляюсь, потому что перестаю жить в обычном городском ритме и позволяю себе расслабляться. Этот отпуск мы с мужем назвали «тюленьим»... Мы много купались и гуляли, но в то же время расслаблялись и очень много ели. В Майами я попробовала самые вкусные бургеры в жизни», — цитирует Юрьеву «7Дней».



Набранные килограммы не стали для Иланы поводом для паники, актриса уверена, что быстро придет в форму: она уже записалась в спортзал, пересмотрела режим питания и ввела разгрузочные дни.

Выбранная Иланой низкокалорийная диета проста, но может использоваться как разгрузка не чаще одного-двух дней в неделю. 1,5 кг свежих огурцов делятся на 5-6 приемов и употребляются без соли, специй и соусов. Дополнить столь скудный рацион можно парой ложек отрубей и двумя яйцами. Во время разгрузочного дня не стоит заниматься спортом.

Фото: instagram.com