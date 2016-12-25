Вот и подходит к концу 2016 год, год Огненной Обезьяны. В нем было много взлетов и падений, разочарований и очарований, бед и радости. Мы решили подвести итоги года для наших звездных Обезьян, сравнив их свершения с предсказаниями астрологов по трем параметрам — карьера, любовь и здоровье.

Что обещал любовный гороскоп Обезьянам?

Астрологи гарантировали, что одинокие Обезьяны встретят свою любовь, причем найдут ее среди друзей. Обезьяны, у которых есть вторая половинка, поставят любовь выше денег, карьеры и своих прихотей. Многие остепенятся и начнут вить семейное гнездышко, решат обзавестись детишками и осесть. Ссор с любимыми, правда, не избежать, причем они будут чередоваться с примирениями. Звезды не дадут Обезьянкам скучать.

Валерия

После того, как певица развелась с Александром Шульгиным, скандалы в ее доме стали редкими гостями. У Иосифа и Валерии все просто замечательно — они воспитывают троих детей, мечтают о четвертом, даже намеков на развод не делают. Правда, была в их семье одна неурядица с младшим отпрыском, Арсением — в начале 2016 года парень сбежал из дома со своей возлюбленной, бросил учебу и не желал общаться с матерью. В июне Арсений вернулся домой и осознал все ошибки. Вот вам и ссоры с примирениями, которые не дадут заскучать в 2016 году. Одно предсказание сбылось.

Юрий Колокольников

Один из самых востребованных русских актеров в Голливуде долгое время состоял в отношениях с Ксенией Раппопорт, которая даже родила ему дочь. Но что-то пошло не так, парочка рассталась, Ксения вышла замуж за Дмитрия Борисова (владелец сети ресторанов в Москве), а в апреле 2016 года Юрий представил новую пассию — молоденькую модель Даяну Рамос Лафорте. Одинокий парень встретил свою вторую половинку, о чем говорили нам звезды. Карьеру он ради нее бросать не собирается, семьей обзаводиться тоже, но, может быть, решит остепениться в следующем году? Надо изучить прогнозы астрологов.

Равшана Куркова

Ее называют одной из самых стильных и моложавых российских актрис. Равшана дважды была замужем, а с Артемом Ткаченко до сих пор поддерживает дружеские отношения. В любовном плане год Обезьяны не принес ей удачи. В мае актриса рассталась с генеральным директором киноконцерна «Главкино» Ильей Бачуриным после четырехлетнего романа. Расстались они тихо, без публичного скандала и грязи. Если верить слухам, пара распалась из-за частых ссор и непримиримых разногласий. Свитое семейное гнездышко по прогнозам гороскопа не сбылось, Равшана не рассказывает о новых отношениях, хотя папарацци заметили ее в компании молодого актера Ивана Корнеева, которому едва за 20!