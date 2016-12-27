Подходит к концу 2016 год, в который от нас ушло так много хороших людей. Мы не склонны связывать все печальные события с високосным годом, однако, надо признать, что их действительно было очень много. Каждая человеческая жизнь невосполнима, и каждая смерть приносит много горя. Passion.ru сегодня вспоминает известных людей, которые навсегда останутся в наших сердцах.

Дэвид Боуи

Британского музыканта не стало 10 января 2016 года. Дэвид Боуи скончался на 70-ом году жизни после полутора лет борьбы с раком. Поклонники узнали о печальном событии из сообщения, опубликованного на официальной странице звезды: «Дэвид Боуи ушел из жизни сегодня в окружении своих родственников». За два дня до смерти, в день своего рождения – 8 января, музыкант выпустил новый студийный альбом, ставший для него последним. Кстати, через полгода после его кончины на свет появился еще один Дэвид Боуи, его внук. Сын музыканта – Дункан, решил назвать сына в честь своего знаменитого отца.

Алан Рикман

Звезда «Реальной любви» и «Гарри Поттера» ушел из жизни 14 января. Актер не дожил до своего 70-летнего юбилея всего один месяц.

Причиной смерти Алана Рикмана стал рак легких, которым он болел уже довольно долгое время. За свою жизнь актер сыграл более, чем в 50 фильмах. Многие его роли удостаивались престижных премий, таких, как «Золотой глобус», «Эмми», «BAFTA», а вот «Оскара» Алан так и не получил. До последнего Рикман работал в театре, часто выходил на сцену на знаменитом Бродвее.

Наталья Крачковская

Заслуженная артистка РФ попала в больницу 28 февраля с подозрением на инфаркт миокарда. Три дня врачи и сама Наталья Леонидовна боролись за ее жизнь, но, увы, чуда не произошло. 3 марта Крачковской не стало. Ей было 77 лет. Торжественная церемония прощания с великой актрисой прошла на Троекуровском кладбище в Москве, на котором присутствовали толпы ее поклонников, родные, близкие и друзья.