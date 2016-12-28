Звезды просто обожают скандалы, ведь это такой прекрасный повод в очередной раз побывать на страницах журналов и газет, стать главной обсуждаемой персоной в Сети! Некоторые знаменитости сами создают такие ситуации, другие оказываются втянутыми в них. Так или иначе, в уходящем году произошло несколько громких событий, о которых мы вам сейчас напомним.

Премия «Оскар»

Настоящий скандал разразился накануне вручения «Оскара», самой престижной премии в сфере киноискусства. Джада Смит, жена популярного актера Уилла Смита, обратила внимание общественности на тот факт, что уже два года подряд на премию не было номинировано ни одного темнокожего актера! То обстоятельство, что, возможно, афроамериканские звезды просто не отличились своими ролями, она не учитывала — и призвала других актеров бойкотировать церемонию. К слову, Джаду поддержал и Джордж Клуни. Из-за всеобщего недовольства глава Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс выступила с заявлением о том, что будет изменен состав основного жюри, который в дальнейшем будет следить за «необходимым многообразием». Также они будут обращать внимание на все аспекты — гендер, расу, этническую принадлежность и сексуальную ориентацию.

Линдси Лохан

В очередной раз позабавила публику одна из самых скандальных актрис современности — Линдси Лохан. Но на сей раз виной тому оказались не алкоголь и наркотики, а… любовь! Девять месяцев, три недели и два дня были вместе Линдси Лохан и ее русский возлюбленный Егор Тарабасов.

Она сама обозначила этот срок в своем откровенном интервью об их отношениях. Поначалу все было просто прекрасно: они весело проводили время на лучших курортах мира, готовились к свадьбе (было подарено кольцо с камнем в четыре карата) и смотрели в будущее с оптимизмом. А потом вдруг в Сети появилось видео, как Егор бьет Линдси! Как потом призналась актриса, это был не первый случай. Ее слова подтвердили и соседи элитной квартиры в центре Лондона, которые однажды даже вызвали полицию из-за криков звезды. Девушка поняла, что не может больше терпеть насилие, и ушла от Тарабасова. Она дала эксклюзивное интервью передаче Первого канала «Пусть говорят», в котором рассказала обо всем плохом, что было во время ее романа с Егором. Тарабасов же отказался рассказывать свою версию произошедшего, поведав лишь, что все рассказанное Лохан порочит его честь и достоинство и является искажением фактов. И что они обязательно встретятся в суде.