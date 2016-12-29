Энтони Хопкинс

Актер родился 31 декабря 1937 года в пригороде Маргам, неподалеку от Порт-Толбота на юге Уэльса в Великобритании. Юноша решил связать свою жизнь с кинематографом после того, как случайно столкнулся на улице своего родного города с актером Ричардом Бертоном, мужем легендарной Элизабет Тейлор. Энтони тогда было 15 лет. Стесняясь, он попросил у звезды автограф и понял, что тоже хочет славы и признания. Хопкинс с легкостью поступил в Уэльский королевский колледж музыки и драмы в Кардиффе, несмотря на то, что в то время страдал дислексией, и с трудом окончил среднюю школу. После окончания учебного заведения и службы в армии, Энтони переехал в Лондон, где продолжил обучение в Королевской академии драматического искусства. Кстати, наставником Хопкинса стал актер Лоуренс Оливье, который немало поспособствовал успеху начинающей звезды. На сегодняшний день на счету Энтони Хопкинса премия «Эмми», «Bafta» и, конечно же, «Оскар», которого актер получил за роль в фильме «Молчание ягнят».

Диана фон Фюрстенберг

В этом году 31 декабря (то есть сегодня) модельеру с мировым именем исполнится 69 лет.

Диана Халфин (это ее девичья фамилия) родилась в обеспеченной еврейской семье в бельгийском городе Брюссель. У матери звезды была нелегкая судьба: в 1943 году вместе со своими родителями она была депортирована в концентрационный лагерь Освенцим, однако, сумела выжить, а сразу после окончания войны вышла замуж за отца Дианы. Увы, они расстались, когда девочке было всего 13 лет, поэтому всю юность Диана провела в школах-интернатах, а, когда ей исполнилось 18, она переехала к матери в Женеву. А в университете она познакомилась со своим будущим мужем – принцем Эгоном фон Фюрстенбергом. Правда, их брак продлился всего 3 года, за который пара успела обзавестись двумя детьми. Кстати, модельер родила сына и дочь, не прекращая работы над своей первой коллекцией одежды. Во второй раз Диана вышла замуж лишь в 2001 году за американского миллиардера и медиамагната Барри Диллера. К тому моменту она была уже очень известным и богатым модельером, поэтому никто не смог уличить ее в корысти.

Регина Дубовицкая

Ведущая шоу «Аншлаг» родилась в Кургане в 1948 году, а вскоре после рождения ее семья переехала в Кишинев. По воспоминанием очевидцев, девочка была настоящей артисткой и даже немного аферисткой! В том дворе, где жила семья будущей звезды, было принято в день рождения ходить по квартирам в красивом наряде, громко сообщать миру о своем празднике и получать поздравления в виде конфет. Уже в 4-летнем возрасте Регина не выдержала до собственного дня рождения и вместе с подружкой пошла собирать сладости за несколько дней до 31 декабря. Соседи не подозревали об обмане, а вот когда в свой реальный праздник девочка вновь отправилась «колядовать» (на сей раз с чистой совестью), тут-то и возникли вопросы к имениннице. Но долго краснеть маленькой Регине не пришлось, потому что ее семья переехала в Кострому. Дубовицкая окончила там среднюю школу, а потом поступила в Пятигорский институт иностранных языков. После вуза Регина Игоревна начала работать в отделе писем при Редакции юмора и сатиры Всесоюзного радио. Через 10 лет дослужилась до редактора утреннего шоу, а с 1987 года и по настоящее время является руководителем и бессменной ведущей юмористической передачи «Аншлаг».