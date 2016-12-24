Сегодня своё 35-летие отмечает один из самых ярких певцов нашей эстрады Дима Билан. И, конечно же, звездные друзья поспешили поздравить Диму с замечательной датой в Instagram. Первой написала поздравление Алла Пугачева в своем втором, новом блоге. «Поздравляю Диму Билана с Днем рождения. Пусть Вселенная всегда "поворачивается" на твой голос и исполняет твои желания», — написала примадонна. За ней поспешил и Филипп Киркоров:
Дорогой Дима! С Днём Рождения! К своим 35 -ты пришёл невероятным Профессионалом, Артистом и Музыкантом! Будь счастлив! Радуй своим искусством миллионы поклонников и продолжай все так же собирать битковые аншлаги и сводить с ума всех тех, кому небезразлично твоё творчество , да и не только!!! Здоровья тебе, сил и радости от всего того к чему ты прикасаешься и делаешь. Твой Ф.К.
Присоединилась к поздравлениям Виктория Дайнеко:
Своего любимого друга нежно поздравила Яна Рудковская:
Мой невероятный , фантастический и талантливый друг , днём рождения тебя ! И целого мира тебе мало для твоего многогранного таланта , твоего большого сердца и широкой души , сложно поверить , что наш 11-летний творческий союз вылился в такую дружбу , ты -часть моей семьи , как мой младший брат , крестный моего сына ! Знай одно , я тебя очень люблю , ценю и всегда рядом ! Здоровья тебе , счастья , чтобы твои песни продолжали радовать твоих поклонников , потому что в каждую из них ты вкладываешь свою душу , а этого дорого стоит , твоя боевая подруга , Яна Р. и др встречи сегодня в Олимпийском ! Даже в такой день ты решил поддержать нашу премьеру Щелкунчик , ценю
И Евгений Плющенко:
«Дорогой Дима, от всего сердца поздравляю с Днём Рождения !!! Ты удивительный, тонкий, безумно музыкальный и чувственный артист !!! Будь абсолютно счастлив и пусть сбудутся все твои мечты!», — написал ему Николай Басков.
Димочка, дорогой! @bilanofficial Поздравляю тебя с Днем рождения! Очень радуюсь твоим успехам. Ты большой артист и человек с огромным сердцем. Ты герой не только в фильме, но и для миллионов твоих поклонников и в реальной жизни. Пусть дорога твоего успеха идёт только вверх. #димабилан #деньрождения #35 #герой
Фото: instagram.com, globallookpress.com