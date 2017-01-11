Долгое время Алла Пугачева хранила молчание и никак не реагировала на критику, которая посыпалась на нее после новогодних телеэфиров. Но комментарий, который она оставила вчера, вызвал волну возмущения российских звезд. Они встали на защиту Примадонны.

Инициатором стал, по всей видимости, Игорь Николаев. «МЫ ЗА ПУГАЧЕВУ!!! ...почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: "Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра!" Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести еще долго! Друзья, просто ставьте хештэг #мызапугачеву чаще, и мы, надеюсь соберем больше тех, кто, оказывается, против. P.S. Дорогие подписчики, задающие мне вопросы типа: Против чего? или Как можно быть против? Зайдите в Интернет и прочитайте про гнусную историю с петицией против Пугачевой. Вообще все эти истории с "гневными письмами трудящихся" очень напоминают дремучие совковые годы, когда так же травили Пастернака, Солженицына, а на эстраде - ту же Шульженко, а потом "Машину Времени" и т.д. Поэтому репост или фото А. Б. с хештэгом #мызапугачеву (именно с такой орфографией, так соберем больше», — написал он. Его крик души перепостили почти все друзья Аллы Борисовны. Самые яркие обращения мы приводим ниже.

На что Алла Борисовна отреагировала полнейшим дзеном:

Живем дальше!!!Люблю вас!!! Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

«Не надо собирать никаких подписей», — попросила она.

Фото: instagram.com