Долгое время Алла Пугачева хранила молчание и никак не реагировала на критику, которая посыпалась на нее после новогодних телеэфиров. Но комментарий, который она оставила вчера, вызвал волну возмущения российских звезд. Они встали на защиту Примадонны.
Инициатором стал, по всей видимости, Игорь Николаев. «МЫ ЗА ПУГАЧЕВУ!!! ...почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: "Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра!" Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести еще долго! Друзья, просто ставьте хештэг #мызапугачеву чаще, и мы, надеюсь соберем больше тех, кто, оказывается, против. P.S. Дорогие подписчики, задающие мне вопросы типа: Против чего? или Как можно быть против? Зайдите в Интернет и прочитайте про гнусную историю с петицией против Пугачевой. Вообще все эти истории с "гневными письмами трудящихся" очень напоминают дремучие совковые годы, когда так же травили Пастернака, Солженицына, а на эстраде - ту же Шульженко, а потом "Машину Времени" и т.д. Поэтому репост или фото А. Б. с хештэгом #мызапугачеву (именно с такой орфографией, так соберем больше», — написал он. Его крик души перепостили почти все друзья Аллы Борисовны. Самые яркие обращения мы приводим ниже.
Какая же все таки это мерзость!! Сидит себе Человек, Женщина, Актриса,Певица, никого не трогает,поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет , и тут , ни с того ни с сего, какая то завистливая дрянь, какая то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма!!! КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? Я не буду ни к чему призывать, а скажу словами и мыслями миллионов поклонников в нашей стране и во всем мире ,просто пусть каждый из вас включит свои мозги, заглянет в свою душу и совесть и вспомнит, сколько сделала эта Великая Певица для Страны, для каждого из нас, чтоб в наших душах и сердцах были радость и счастье. Она-наше Достояние Республики, наша Алла! Ну а злопыхатели, что они могут "подарить людям" кроме своей злобы?... Собаки лают,караван идёт... Пой, Алла , на радость миллионнам-пой, Птица Певчая!!! Мы за Тебя и мы всегда с Тобой! @n_malevskaya @alla_orfey #АллаПугачева #НашаАлла #Примадонна #ЖенщинаКотораяПоет #ЖивиСпокойноСтрана #МыЗаПугачеву #МоиСкрины #мызапугачеву #Repost @alla_orfey with @repostapp ・・・ Ну что,злопыхатели,возбудились? Это прекрасно!!!Значит жизнь продолжается.А сила моя в любви и поддержке поклонников.Еще раз убедиться в этом настоящее счастье.
Нарочно выбрал фотку без фильтров с моей Днюхи.Для злопыхателей.Актриса с такими данными,с такими мозгами,такой харизмой...может(и должна!)выходить на сцену ВСЮ ЖИЗНЬ!Или,по крайней мере,сколько пожелает. "Петиция,кляуза,донос...для меня синонимы,словесный понос,а подписывать подобное...а давайте вот так сразу подпишем "просьбу трудящихся"о расстреле всех неполюбившихся артистов,соседей,свекровей,тёщ! Не уступает дорогу молодым?!Так залезте,запрыгните кто-нибудь на её пьедестал!Ааа-не получается не можется?Работать надо над собой,учиться,и через всю жизнь,через пот и кровь,через неудачи и падения забраться на вершину,имя которой Алла Пугачева,и тихо так спросить-а можно я рядышком немного постою? -да пожалуйста,кто ж тебе не даёт? Мне кажется так и только так должен поступать Человек,Артист,Личность! Я за Пугачеву!! Мы за Пугачеву!!! P.S.Закрытые аккаунты вытираются,надо общаться глаза в глаза! #рокнролл #красотаспасетмир #пугачева #россия #буйнов #москва #питер #блюз #шансон #музыканты #певцы #композиторы #лучшевсех #звезда #алла #красивая #певица #поэт #мызапугачеву #друзьявсегдарядом #дружба #клевые #мызаПугачеву #
Не могу до сих пор понять: зачем устраивать качели в отношении @alla_orfey ?В нашей стране огромное количество каналов, где можно не смотреть тех ,кто не нравится.Не нравится смотреть #первыйканал ,смотрите другие,к счастью , у нас у всех есть выбор,в конце концов, есть интернет и много других источников ,чтобы развлечь себя.Люди,которые выступают против,что они предлагают взамен?Мы ,конечно, можем попробовать заменить "Иронию судьбы или с лёгким паром",но пока это не очень получается. @valeriya @orbakaite_k @maxgalkinru @alla_orfey #валерия #аллапугачева #кристинаорбакайте #максимгалкин
На что Алла Борисовна отреагировала полнейшим дзеном:
«Не надо собирать никаких подписей», — попросила она.
Фото: instagram.com
На эстраде свои ОПГ, каждая борется за место под солнцем
Во как зашевелились, испугались без денежек остаться!!!!