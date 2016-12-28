Такого количества звездных гостей давненько не было на кинопремьерах. Но в последние дни уходящего года Первый канал и компания «Централпартнершип» собрали рекордное количество знаменитостей на один квадратный метр. Кажется, здесь были все: Константин Эрнст, Ксения Собчак, Максим Виторган, Данила Козловский, семья Юдашкиных, весь продюсерский центр Матвиенко во главе с самим Игорем Игоревичем, Елена Малышева, Арина Шарапова, Андрей Малахов с супругой, Дмитрий и Полина Дибровы, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Екатерина и Александра Стриженовы, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Филипп Киркоров и многие-многие другие.

Исполнитель главной роли в картине – князя Владимира, Данила Козловский появился в кинотеатре в обнимку со своей невестой, актрисой Ольгой Зуевой. Девушка в роскошном кружевном платье поразила публику необычайно откровенным декольте, которое, впрочем, никак не могло соперничать с роскошным бюстом Ксении Собчак.

Жена Максима Виторгана, несмотря на то, что совсем недавно стала мамой, не пропускает ни одного значимого мероприятия. «Неужели вы думаете, что мне тяжело было бы засорить всю ленту Инстаграма фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»? — объясняет она. — Я не стремлюсь нравится, за это вы меня и любите и ненавидите!» Так что Ксения продолжает выходить в свет, поражая общественность своим цветущим видом и отсутствием лишних килограммов всего через месяц после родов.

Фильм был принят публикой на «ура». После окончания картины аплодисменты и овации не смолкали несколько минут. Приветствуя группу и выражая им свое восхищение, люди в зале вставали со своих мест, не прекращая рукоплескать. Константин Эрнст, главный продюсер картины, поблагодарил всех за то, что пришли, и выразил надежду, что картина всем понравилась.

Фильм «Викинг» повествует о жизни князя Владимира, его войне с братьями, любви и о том, как он крестил Русь. Сценарий был написан по основам «Повести временных лет» и всей информации о 10-ом веке, которая дошла до нашего времени.

Фото: Первый канал, ЦПШ