Продюсер Максим Фадеев выступил с заявлением в своем Instagram. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг новогодних «огоньков» и рассказал, что будет делать дальше.

Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 19 2017 в 5:30 PST

«Мы подумали и приняли решение, что будем делать свой альтернативный огонек, который назовем «Народный огонек». В нем вы будете принимать решение по поводу того, кто будет там участвовать, а кто – нет. Для этого будет создан интерактивный сайт. Так что мы сами создадим с вами нашу новогоднюю историю и сами будем потом на это смотреть», — рассказал Максим в видео Также он добавил, что уже два федеральных телеканала заинтересовались его новым проектом.

Напомним, что Максим Фадеев жестко раскритиковал всё, что шло в новогоднюю ночь по телевизору. «Это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке», — написал тогда Максим.

После этого на сайте change.org появилась петиция, в которой автор просил Первый Канал избавить всех телезрителей страны от такого шоу. «Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны», — написал автор.

Алла Пугачева резко отреагировала на такое заявление. Она запустила целый флешмоб «тапочек», и ее поддержали многие российские звезды.