Сегодня исполняется 35 лет самой популярной девушке в Великобритании — Кейт Миддлтон. Народ любит герцогиню Кембриджскую за красоту, скромность и стиль. Passion.ru сделал подборку ее нарядов и убедился в том, что британцы абсолютно правы: Кейт — просто прелесть!

Волна подражания

Выйдя замуж за принца Уильяма, Кейт Миддлтон пришлось обращать гораздо больше внимания на свое поведение и внешний вид.

Если раньше, когда она еще даже не была девушкой принца, она с легкостью могла выйти на подиум в нижнем белье, то теперь каждая деталь ее гардероба рассматривается чуть ли не под микроскопом. Стоит герцогине появиться на людях в интересном платье, как британки бегут в магазин и покупают такое же. А если наряда вдруг нет в магазинах, то будьте уверены: в ближайшем ателье найдется два-три заказа на платье, как у Кейт. После одного такого случая, когда ее поклонники просто обвалили сайт онлайн-магазина, Миддлтон пришлось принять меры. Теперь она старается носить платья старых коллекций, которых, как правило, уже просто нет в продаже.

Нарушение правил

В королевском доме Великобритании среди его обитательниц есть негласное правило: никогда не появляться на людях второй раз в одном и том же платье. Никакой трагедии, конечно, не произойдет, но вроде бы стыдно. Кейт на эти предрассудки внимания не обращает. И за это люди любят ее еще больше. Без тени сомнения она может выйти в любимом платье дважды, а то и, о ужас, трижды за один год!

Говорят, что монаршие особы всегда должны отдавать предпочтение местным маркам и дизайнерам. И вот этого правила во время официальных Кейт старается придерживаться (хоть и не всегда). Королева Елизавета, которая до сих пор верна любимому стилю 60-х годов, тоже одевается исключительно у английских дизайнеров. Зато, ходят слухи, что ее мать, королева Виктория, тайно заказывала одежду у любимых французских модельеров. По крайней мере, так говорят они сами, указывая ее в списке вип-клиентов своих модных Домов.

Простенько и со вкусом

Хоть Кейт и называют Золушкой, якобы простая девушка из народа вдруг стала женой наследника престола, но все знают, что это не так. Родители герцогини — очень богатые люди. Не зря девушка училась в колледже с Уильямом и другими детьми самых известных семей Соединенного Королевства. Так вот, несмотря на миллионное состояние своей семьи, Кейт — очень скромная девушка. Она не зациклена на брендовой одежде. Более того, в обычной жизни она с таким королевским достоинством носит вещи, купленные в магазинах масс-маркета, что они визуально смотрятся дороже. Например, на второй день свадьбы Кейт надела платье Zara. На встречу с президентом США Бараком Обамой и его супругой — наряд марки Reiss.

Критика

Но, как оказалось, не всем по нраву скромный стиль Миддлтон. Известный британский дизайнер Вивьен Вествуд называет ее… скучной! С ней полностью согласны итальянцы Доминико Дольче и Стефано Габбана. Они не раз говорили, что Кейт — обычная простушка, хоть и довольно милая. Впрочем, к их критике и сама Кейт, и ее поклонники относятся довольно спокойно. Все знают, что коллекции вышеназванных модных Домов славятся своими кричащими красками и аляповатостью. Дизайнеры же главным модным преступлением Миддлтон считают, что она подбирает сумки и обувь одного тона, а это, по их словам, не модно уже десять лет, не меньше.

На стороне защиты герцогини выступают такие известные модельеры, как Джорджио Армани, Томми Хилфигер и Сара Бертон.

Раньше единственной признанной иконой стиля в стране была принцесса Диана, мать Уильяма. А сейчас пальма первенства, безусловно, принадлежит Кейт. Стильная будет в Великобритании королева, не правда ли?

Фото: gettyimages.com, eastnews.ru

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