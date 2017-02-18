Недавно в любимой зрителями передаче «Прямой эфир» обещали серьезные изменения. Стало известно, что Борис Корчевников может покинуть пост ведущего, а его место займет Дмитрий Шепелев. Об этом сам Шепелев написал в своем блоге.

Телезрители удивились внезапному заявлению телеведущего. И забеспокоились: ведь не так давно Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли мозга. Вдруг его уход связан с болезнью?

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)Янв 18 2017 в 4:40 PST

Однако в Сети появилась информация о том, что Борис никуда не уходит, более того, снимает новые выпуски. «Почему Борис Корчевников должен куда-то деваться?.. Он есть и будет. В настоящее время мы снимаем программу с Борисом Корчевниковым», – цитирует представителя телеканала «Россия 1» портал «СтарХит».

Теперь возникает вопрос: что же тогда с Дмитрием Шепелевым, который уже прошел кастинг? Возможно, изменения планировались, но Борис отказался уходить? Пока ни Шепелев, ни Корчевников ситуацию не комментируют. А поклонники радуются, ведь, по их мнению, на роль ведущего такой передачи подходит только Борис.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)Янв 22 2017 в 3:23 PST

Фото: instagram.com