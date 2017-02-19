Анастасия Стоцкая предпочитает не комментировать информацию о своем интересном положении. О поле будущего малыша певица проговорилась в Instagram, сообщает WMJ. Она опубликовала фото своего пятилетнего сына Александра верхом на игрушечном коне и написала, что скоро в их семье появится еще один наездник:
"Лошадка-качалка для моего будущего маленького наездника успешно протестирована на прочность будущим старшим братом. Юный эксперт по верховой качке так старался ("до миллиона раз"), что даже разрумянился".
Фото: Instagram