Эвелина Бледанс недавно сообщила о том, что усовершенствовала грудь у пластического хирурга, и призналась, что давно мечтала носить белые майки без бюстгальтера. Теперь телеведущая демонстрирует формы не только в любимых белых майках, но и в нарядах посмелее. Бледанс опубликовала в Instagram видео со съемок, для которых надела откровенный черный топ, едва прикрывший ее грудь.

В комментариях к ролику единодушия нет: одни фолловеры восхищаются красотой, смелостью и сексукальностью Эвелины, а другие стыдят за пошлый наряд и считают, что Бледанс одета вульгарно и не по возрасту. «Красивая женщина, но этот дешёвый клеёнчатый топ нечто", "Эвелина, снять надо уже этот верх вашего костюма. Он вам мал", "Вам не стыдно?", "Жуткие штаны и лиф, который мал на два размера! Безвкусица редкостная! Кому эта порно-одежда нужна?», — написали критики.

Фотосессия #alfawoman #бледанс продолжается. Серединку вы не увидели... сразу пикантности. Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Фев 19 2017 в 5:32 PST

Фото: Instagram