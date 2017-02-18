Вчера вечером в доме Пашкова в центре Москвы собрались только стильные звезды. Журнал GQ ежегодно устраивает вечеринку по поводу выхода рейтинга «Сто самых стильных мужчин» и проводит церемонию награждения шестерых из них.

Одну из статуэток забрал себе Филипп Киркоров. Он стал «Самым стильным певцом года». А после него на сцену вышел Тимати, чтобы забрать свой приз — «Самый стильный продюсер».

Именно эти двое и оказались в центре обсуждения после вечеринки. Все дело в том, что ни Тимати, ни Киркоров не поздравили друг друга и даже не посмотрели в сторону другого. Все дело в том, что они уже много лет в ссоре. Однако, как сообщали российские СМИ, летом продюссер и певец все-таки помирились. Возможно, Тимати и Филипп снова в ссоре.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Фев 17 2017 в 2:59 PST

Номинацию «Открытие года» получил актер Риналь Мухаметов. За музыкальное сопровождение отвечала группа Triangle Sun.

Фото: instagram.com