У звездной мамы двух малышей нет времени на макияж

Быть мамой погодок непросто. Об этом не понаслышке знает актриса Лив Тайлер. 39-летняя звезда воспитывает 2-летнего сына Сейлора и 7-месячную дочь Лулу. Лив показала будни своего материнства, выложив домашнюю фотографию.

Публикация от Liv Tyler (@misslivalittle)Фев 18 2017 в 6:11 PST

«Выходные! Так много любви, так устала, нет времени на макияж! Приятное, стимулирующее, впечатляющее, всегда чему-то учащее материнство», — подписала фотографию Тайлер.

Однако и без макияжа Лиф выглядит очень милой: безупречный цвет лица и черные длинные волосы делают ее красавицей. И хотя непривычно видеть Лив Тайлер без ярко-красной помады, материнство ей однозначно к лицу.

Публикация от Liv Tyler (@misslivalittle)Дек 24 2016 в 4:42 PST

Актриса состоит в фактическом браке со спортивным агентом Дейвом Гарднером с 2014 года. Пара помолвлена, но свадьбы еще не было. Крестным отцом их старшего сына Сейлора является Дэвид Бэкхем.

Фото: instagram.com, globallookpress.com