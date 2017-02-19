Фестиваль журнала Sports Illustrated проходит в эти выходные, сообщает WMJ.ru. На этот раз на красной дорожке появилась легенда модельного бизнеса Кристи Бринкли. Она смогла затмить всех молодых красавиц!

Публикация от Christie Brinkley (@christiebrinkley)Фев 18 2017 в 8:47 PST

На ней было зеленое блестящее платье с высоким вырезом и глубоким декольте. Стройные ноги, очаровательная улыбка, безупречная укладка и макияж — и все взгляды были направлены на Кристи.

Публикация от Christie Brinkley (@christiebrinkley)Фев 18 2017 в 6:13 PST

На фестивале она появилась не одна. С ней две ее дочки: 31-летняя Алекса Рэй Джоэл и 18-летняя Сейлор Ли Бринкли-Кук. Втроем их можно было принять за трех сестер, так молодо выглядит их мама. Кристи с детьми отрывалась на вечеринке и танцевала под зажигательную музыку.

Публикация от Christie Brinkley (@christiebrinkley)Фев 18 2017 в 8:38 PST

Алекса — дочь Бринкли от второго брака с музыкантом Били Джоэлом, а Сейлор — третий ребенок от четвертого брака с архитектором Питером Хэлси Куком. У бывшей модели есть сын Джек Пэрис Таубман, которому 21 год.

Фото: instagram.com, globallookpress.com