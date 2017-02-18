Певица Наташа Королева поучаствовала в новой фотосессии. Певица побывала на яхте и снялась для журнала Socialite. Оригинальных снимков российская исполнительница не показала, а обложку журнала поклонником увидеть удалось. И подписчики были немало удивлены: Королеву на ней узнать можно с трудом.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)Фев 17 2017 в 4:36 PST

«Наташа здесь на себя совсем не похожа!!! На самом деле, Наташина красота более настоящая, живая и естественная!! А на обложке какая-то восковая, холодная кукла фотошопом изменённая до неузнаваемости», «Точно, изменили, еле узнала», «Ну прям Мила Кунис», — пишут фанаты на страничке певицы.

43-летняя Наташа выглядит для своих лет хорошо, и никогда не стремилась быть моложе. Многие ценят ее за естественную красоту и яркую, необычную внешность. Поэтому такую «стандартную» фотографию фанаты не приняли.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)Янв 24 2017 в 7:02 PST

Фото: instagram.com