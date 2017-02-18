Ольга Бузова пережила развод, однако это не остановило ее. Напротив, сейчас у телеведущей новый подъем в творчестве: она записала песню и клип, и даже выступила на Big Love Show в сексуальном костюме. Однако все это время ее комментировали не только простые пользователи, но и знаменитости. Ольга долгое время не реагировала на эти едкие цитаты, но ее терпение подошло к концу.

«В последнее время слишком много, так называемых "звёзд" позволяют себе публичные оскорбления в мой адрес! Я не робот, я человек, и, в первую очередь, я девушка, которую легко ранить и обидеть! И да, черт возьми, мне неприятно!» — такими словами Бузова начала большой пост в своем Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Фев 11 2017 в 12:56 PST

Она обратила внимание на то, что она никого не оценивает и не высказывается в СМИ. По словам девушки, она просто делает свое дело для своих фанатов, не желая слышать чужую критику. Она назвала своих хейтеров по именам.

«Странно слышать из уст Виктора Дробыша, который является продюсером и идейным вдохновителем Настасьи Самбурской едкие комментарии в свой адрес, странно, что он смеет оценивать мои песни, после того как выпускает песню "Бл...ди". Обидно, что господин Панайотов, за которого я болела в шоу "Голос", и которого я считаю бесконечно талантливым человеком, позволяет себе публично обижать творчество, которое нравится многим людям, и многие из которых также болели и голосовали за него в шоу. Больно, что некоторые из артистов в гримерке обнимают меня, а за глаза говорят ужасные вещи...» — написала она.

Телеведущая и певица закончила тем, что она, на самом деле, желает своим ненавистникам только хорошего. «Очень хочется, чтобы о вас писали и говорили благодаря вашему таланту, а не потому, что вы оскорбляете меня, а значит и всех тех, кто меня любит и поддерживает. Живите своей жизнью», — защищала Бузова фанатов.

Поклонники, конечно же, оценили высказывание любимицы. Пост собрал 250 тысяч лайков, что намного больше, чем обычно собирают ее фотографии.

Фото: instagram.com, globallookpress.com