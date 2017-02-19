Алена Апина кардинально сменила имидж. «К рыже- малиновым волосам ещё и красный искристый костюмчик! Вот так! А вы ждёте белую "прибитую" мышку? Так нет её. Улетела. Видимо на Марс! Ну и слава Богу! Теперь красные у руля! 2017 год как никак!», — вот так заявила певица.

А Марии Кожевниковой пришлось отбиваться от злобных комментариев. «Прочитала в комментариях, что я не имею право говорить о жестокости и хамстве после моей роли в сериале Универ и именно и поэтому же и не имела право быть депутатом...» — расстроено начала актриса. Она напомнила, что это только образ, который не имеет к ней отношения. «Если многие поверили, что моя героиня существует, то это признание моего актерского таланта перевоплощения... А что мы будет делать с актерами, которые играют маньяков? Или, например, с блестяще сыгранной ролью в "ИнтерДевочке" Еленой Яковлевой?» — удивилась Мария. Актриса добавила, что от своих ролей открещиваться не собирается. Она попросила не путать роли в театре и кино с реальностью. И напомнила, что она скоро пойдет на второе высшее, чтобы контролировать Роспотребнадзор и детское питание.

Наталья Подольская повеселилась на концерте своей коллеги, певицы Ёлки.

Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Фев 18 2017 в 1:31 PST

А больше всех, наверно, не повезло Виктории Дайнеко. «Веселый денёчек сегодня. В 8 утра проснулась и обнаружила что у соседей на 7м этаже сорвало трубу и они залили практически всех, кто живет внизу, включая нас. Воду во всем доме отключили без прогнозов на возвращение. Зато прокатились в гости к бабушке с дедушкой, поглядели на красивую Москву. Как же она похорошела!!!» — написала оптимистичная певица, которая во всем находит плюсы.

Александр Буйнов показал отрывок из своего выступления.

Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Фев 19 2017 в 12:27 PST

Ксения Собчак отметила очередную дату своего первенца. «Сегодня Моему Сыну три месяца. До сих пор не могу привыкнуть к этим словам:))) Как же удивительно быстро летит время... Подарила ему на мини- день рождения кроватку (из люльки стремительно вырос:))) Выбрала все-таки с ручной росписью.Красиво. Надо приучать к красоте с детства», — считает телеведущая.

А Екатерина Волкова с дочкой сходили в дом бабочек и полюбовались на живых красавец.

Фото: instagram.com