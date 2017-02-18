Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с четырьмя детьми отправились в горы. Виктория уже давно занимается горными лыжами: это один из ее любимых видов спорта. Для этого путешествия она выбрала белоснежный костюм с ярким красным поясом. А Дэвид решил попробовать что-то новое: он решил покататься на сноуборде. «На 4 день я наконец потихоньку осваиваю его... Это одна из вещей, которую я всегда мечтал попробовать, и вот мечты сбываются!», — написал он в своем блоге.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)Фев 17 2017 в 3:27 PST

На лыжах каталась и маленькая Харпер. Конечно, любящие родители всегда были рядом. Вместе с отцом на сноуборд впервые встал и младший сын Круз. Мама похвалила его, сказав, что не каждый сможет после всего 4 дней на доске выполнять такие прыжки:

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)Фев 17 2017 в 3:02 PST

Но и без инцидентов не обошлось. Старший сын Бруклин Бекхэм после крутого спуска по склону сломал ключицу. Видео своего падения он выложил в Instagram (ничего страшного там нет, пугаться не стоит).

Публикация от bb (@brooklynbeckham)Фев 17 2017 в 10:46 PST

Отец написал, что сын отлично справляется со своей травмой, а вся семья поддерживает и переживает за него.

Футболист написал, что обычно не выкладывает так много фотографий в блог. Но, во-первых, он хотел показать красоту природы, а во-вторых, поделиться семейным счастьем до того, как папарацци начнут торговать снимками его семьи.

Фото: instagram.com